Yolan Witterholt De journalist als zzp’er

Vaste banen met contracten voor onbepaalde tijd zijn een zeldzaamheid aan het worden, ook in de journalistiek. Maar dat is niet de enige reden waarom steeds meer (bedrijfs)journalisten een eigen onderneming beginnen; de vrijheid van het freelance bestaan trekt ze aan. Voor jezelf beginnen is lang niet eenvoudig, want de concurrentie is moordend. Je moet de zaken dus praktisch aanpakken wil je bedrijf van de grond komen en overeind blijven.

Wil jij ook een journalistieke onderneming beginnen en als freelancer aan de slag? Of heb je al zo’n bedrijf maar wil je er meer uit halen? Denk je over een switch naar de journalistiek? Dit boek laat zien wat er allemaal bij komt kijken en hoe je de zaken handig aanpakt. Hoe vind je opdrachtgevers en haal je een klus binnen, waar en wanneer breng je een offerte uit en hoe bepaal je je tarief? Hoe zet je jezelf ‘in de markt’ en welke nieuwe mogelijkheden zijn er wat dat betreft? Hoe belangrijk is netwerken eigenlijk en hoe zit het met al die ingewikkelde belastingzaken?

Wie dit boek gelezen heeft, weet hoe ‘het werkt’ op de journalistieke freelancemarkt. Het staat vol praktische tips en heldere informatie. Die helpen je een succes te maken van je ondernemersavontuur.

Inclusief interviews met freelancers uit alle hoeken van de journalistiek: Fréderike Geerdink, Sander Koenen, Pierre Spaninks, Tanja Fraai, Emiel Elgersma, Frédérik Ruys, Maaike Severijnen, Anneke Hymmen, Bart Jansen, Brigit Kooijman, Floor Foole en Botte Jellema.



