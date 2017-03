Geen info

De informatieprofessie vraagt straks veel meer van u dan vakinhoudelijke

kennis alleen.



Succesvol zult u pas zijn, als u voldoende strategische competenties bezit

om te kunnen anticiperen op communicatiebesluitvorming. Competenties die

steeds belangrijker zullen worden in een sneller digitaliserende samenleving.

Daarom is de KNVI op zoek gegaan naar strategische competenties voor

de informatieprofessional van morgen – en zelfs die van overmorgen.

Die zijn samengebracht in deze inspirerende bloemlezing van beschouwende

vak-artikelen en stimulerende columns.



Dit boek laat u zien hoe u invloed uit kunt oefenen op informatievraagstukken.

Vraagstukken op het terrein van digitalisering, maar ook op dat van

organisatieontwikkeling en competentiebeheer.



Het bouwt een referentiekader voor u, waarmee u verder kunt bouwen

aan uw ontwerpvaardigheden, kunt refl ecteren op vraagstukken, nieuwe

vraagstukken kunt agenderen, collega’s kunt mobiliseren, geboden

oplossingen kritisch kunt onderzoeken en hypes op waarde kunt schatten.



Daarmee kan het u ook helpen, richting te geven aan HR-beleid voor

professionals. Beleid voor werving, en voor loopbaanplanning en opleidingsplannen.

Zodat u met ons mee kunt bouwen aan een veelzijdig competente

Informatieprofessional 3.0