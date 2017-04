Vera de Witte De nieuwe communicatieprofessional

Geen info

De impact van onze veranderende samenleving is groot. Organisaties zoeken naar antwoorden op talloze vragen die de buitenwereld stelt. Feit is dat reageren niet meer voldoende is; het gaat om ageren en acteren om te overleven. En dat kan alleen maar als trends en ontwikkelingen voortdurend gemonitord worden, de organisatie weet wie zij is en continu met diverse partijen over tal van onderwerpen interacteert. Communicatie als dé factor voor organisatiesucces.



Dit boek introduceert een nieuwe communicatiefunctie. Met nieuwe aandachtsgebieden, met bekende aandachtsgebieden die anders worden ingevuld en met nieuwe werkwijzen. Het laat zien dat het communicatievak een grote omslag zal moeten maken. De communicatiefunctie van de toekomst is geen adviesfunctie meer, maar een primair proces dat in de directiekamers van succesvolle organisaties begint.



Vol inzichten en handvatten voor managers en communicatieprofessionals, maar ook voor professionals van aanpalende vakgebieden zoals marketing en strategie.