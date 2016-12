Vera de Witte De gemeente centraal

Geen info

Veranderingen in de samenleving vragen om een andere overheid en vragen binnen het Huis van Thorbecke om andere taken, rollen en verhoudingen. Het is een gegeven dat een groot aantal maatschappelijke vraagstukken niet meer centraal vanuit de Rijksoverheid en niet meer door de overheid alleen kan worden opgelost. Gemeenten, daar waar mensen wonen, werken, leven en zich bewegen, spelen een steeds belangrijkere rol om als overheid nieuwe verhoudingen en relaties met de samenleving aan te gaan.

Een andere relatie van de overheid met de samenleving vraagt om andere overheidscommunicatie. Met nieuwe vraagstukken rondom actief burgerschap, legitimering, participatie en het feitelijk bereiken en beïnvloeden van groepen in de samenleving. Met een noodzakelijke herijking van bestaande uitgangspunten van overheidscommunicatie. En met een andere organisatie van de communicatiefunctie, binnen de eigen organisatie, binnen het Huis van Thorbecke en in de relatie tot samenwerkingspartijen. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook een andere communicatieafdeling met nieuwe kennisvelden, competenties en rollen die deze nieuwe beweging niet alleen ondersteunt, maar wellicht zelfs weet aan te jagen.

In dit boek biedt Vera de Witte met negen andere communicatieprofessionals inzicht en handvatten voor het vormgeven van overheidscommunicatie die aansluit bij de veranderingen die spelen in de samenleving en bij de overheid. De communicatie van de gemeente staat daarbij centraal. Als overheid dicht bij mensen is de gemeente als geen andere overheid in staat om een voorttrekkersrol te vervullen in het vormgeven van een andere overheid en andere overheidscommunicatie.

Dat communicatie het sleutelwoord is voor de nieuwe relatie tussen samenleving en overheid, is duidelijk. Dit boek laat verschillende wegen zien hoe communicatieprofessionals een veranderende overheid en samenleving samen kunnen brengen.