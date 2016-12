Tom Bakker en Piet Bakker Handboek Nieuwe Media

Geen info

Bing, Chrome, Dropbox, Facebook, FeedBurner, Foursquare, Google+, HootSuite, iPad, MiFi, Opera, Prezi, RSS, Skype, Tumblr, Twitter, Ustream, WordPress, XML... Door de grote hoeveelheid digitale bomen loop je de kans het zicht op het complete communicatiebos te verliezen.

Voor mensen die beroepshalve met communicatie en informatie te maken hebben, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest actuele en relevante ontwikkelingen op dat terrein. Het gaat hierbij niet alleen over social media of web 2.0 - ook het zoeken, beheren en publiceren van informatie is voor professionals ingrijpend veranderd. Wie de mogelijkheden van nieuwe media kent en gebruikt, haalt het beste uit zijn organisatie, bereikt zijn doelgroepen en blijft zijn concurrenten voor.



Het Handboek Nieuwe Media gaat in 12 hoofdstukken in op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Twitter, communities, blogs, tablets, browsers, foto, video, audio, user-generated content, Google, RSS en databases.