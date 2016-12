Sonja Wagenaar, Erik Blokland, Monique Neyzen Communicatie van organisaties

Geen info

Overheden, non-profitorganisaties en commerciële bedrijven moeten voortdurend communiceren om in evenwicht te blijven met hun omgeving. Afstemming is nodig omdat die omgeving steeds sneller verandert. Moderne organisaties proberen niet alleen te beïnvloeden, ze luisteren mee en participeren in gesprekken die consumenten voeren. Dit handboek biedt inzichten en richtlijnen, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, die van belang zijn voor de communicatie van organisaties.

Deze zesde, geheel herziene editie van dit boek heeft een nieuwe titel: Communicatie van organisaties. ‘Communicatie' is in onze visie veel breder dan Public Relations en beter van toepassing op het nieuwe handboek dat het belang en mogelijkheden van communicatie voor organisaties laat zien. In het eerste deel komt de theorie aan bod en vind je een overzicht van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Het tweede deel biedt concrete handvatten en verdieping. Dit maakt het boek relevant voor studenten en vakgenoten.

De opzet van het nieuwe boek Communicatie van organisaties is trouw gebleven aan de succesformule van eerdere edities. Ieder hoofdstuk is door een specialist in het betreffende onderwerp geschreven. Dat heeft geresulteerd in een rijk boek, gevarieerd aan inhoud, actueel en fundamenteel, met een veelheid aan inzichten en handige tips.

Bart de Vries

“Aanrader”

Dit is de zesde druk van een uitgave die inmiddels een lange geschiedenis kent. Vele mensen hebben voorgaande edities van dit boek bij hun communicatieopleiding gebruikt.

De redacteuren van deze zesde editie hebben een soortgelijke aanpak gevolgd als hun voorgangers. Het is vooral een reader die een weerspiegeling biedt van wat vooraanstaande publicisten en praktijkbeoefenaars vinden van de toonaangevende trends en ontwikkelingen op het communicatievakgebied.

Hoewel de primaire focus ligt bij studerenden is het boek toch ook wel interessant voor wie nu al in het communicatievakgebied werkzaam is. De opbouw in delen die zowel de theorie als de praktijk bestrijken, geeft in elk geval de mogelijkheid zicht te krijgen op de huidige 'state of the art' in communicatie. Kritiek op wat er niet instaat, is natuurlijk altijd mogelijk, maar met de huidige omvang (net weer ietsje dikker dan z'n voorgang) is deze uitgave voldoende compleet.