Sjef Kerkhofs, Robbert Gangadin Social Media Marketing

Geen info

Social media blijven zich in sneltreinvaart ontwikkelen. 2012 was het jaar van Facebook, daar bestaat geen twijfel over. Maar 2012 was ook het jaar dat steeds meer organisaties zich bezig gingen houden met social media strategie.



Dat brengt een nieuwe uitdaging met zich mee, namelijk de operatie. Strategie zonder operatie is een lege huls, iets wat veel organisaties aan den lijve hebben ondervonden. Social Media Marketing; van strategie naar operatie beschrijft een zeer structurele en praktijkgerichte aanpak voor het beheren en managen van je social media werkzaamheden. Met dit boek ben je in staat de uitdaging aan te gaan en succes te boeken met social media!



Over de auteurs

Sjef Kerkhofs, tevens auteur van het in 2010 verschenen Social marketing strategie; van experiment naar succes is ondanks zijn 28 jaar al een veteraan in het social media vakgebied. Sinds 2007 is hij actief als consultant en past hij social media toe voor marketingdoeleinden. Sjef heeft reeds meer dan 150 organisaties van advies voorzien en gaf ruim 250 lezingen in Nederland en het buitenland. Voor zijn staat van dienst werd Sjef dit jaar gekozen tot finalist tijdens de Marketingtalent of the Year-verkiezing. Sinds april 2012 is Sjef aandeelhouder en commercieel directeur bij DailyDialogues, gespecialiseerd in social media outsourcing.



Robbert Gangadin was al actief in social media voordat de term überhaupt was uitgevonden. Samen met een studiegenoot richtte hij in 2003 een reiscommunity op, genaamd WaarBenJij.nu. Dat het zo'n succes zou worden had men nooit verwacht. WaarBenJij.nu gaat de boeken in als een van meest succesvolle communities van Nederland. Sinds de verkoop van zijn bedrijf in 2009 is Robbert betrokken bij diverse internet startups en sinds 2010 is hij oprichter en algemeen directeur bij DailyDialogues.

Auteurs: Verkooppositie: Taal: Nederlands Verschijningsvorm: Boek Aantal bladzijden: 162 Verschijningsdatum: 2012 Druk: 1e