Saskia Ramakers, Jeroen Janssen Tegenwind geeft vleugels

Dit boek introduceert een unieke methode die communicatieprofessionals en projectleiders helpt bij het begeleiden van (complexe) communicatieprocessen. De Story Flow-methode berust op twee pijlers: het voortdurend herhalen van een proces en storybuilding. Door het verhalende denken te koppelen aan een project krijg je beleving en uitdaging in het proces, de gang komt erin oftewel flow. Deze gedachte komt voort uit wat filmscenarioschrijvers doen. Hoe zij hun verhaal opbouwen en voortdurend op zoek zijn naar keuzes die gemaakt moeten worden.

Het is met de methode mogelijk om te anticiperen op snel veranderende situaties. Je moet flexibel kunnen zijn bij het managen van projecten en ze tussentijds kunnen bijsturen. Het gaat over het gezamenlijk nemen van besluiten en de mogelijkheid door voortschrijdend inzicht hier altijd weer op terug te komen. Dat is een plezierige en veilige manier van werken die leidt tot meer betrokkenheid, uitdaging en besluitvaardigheid.