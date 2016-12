Saskia Barendse-Schijvens Van MedeWerkers naar MedeMerkers

Geen info

Klanten baseren de keuze tussen merk A en merk B vooral op hun ervaringen. Een bedrijf dat zegt de goedkoopste te zijn, mag niet duurder uit de bus komen dan de concurrent. Een bedrijf dat beweert glashelder te zijn, mag zich nooit verstoppen achter ingewikkelde regels en voorwaarden.

In het ideale geval wordt het imago van een bedrijf van binnenuit gevormd, en niet andersom. Medewerkers handelen in overeenstemming met je merkwaarden. Bewust en onbewust. Elke ervaring die de klant met jouw organisatie heeft, bevestigt het beeld van de dienst of het product.

Hoe krijg je het merk in de genen van je medewerkers? Door internal branding een wezenlijke rol te laten spelen in de bedrijfsvoering. Daarbij mag je nooit vergeten dat internal branding een proces is voor idealisten en volhouders. De business, communicatie en humanresourcemanagement zijn zich constant bewust van hun rol en handelen er ook naar. Aan de hand van het verhaal van Interpolis schetst Saskia Barendse-Schijvens de successen én tegenslagen die de communicatieprofessional tegenkomt bij het opzetten van een internal branding-traject. Met heldere tips en leerpunten. Ook als de basis verandert door een fusie. Juist dan is het cruciaal dat alle Medewerkers ook Medemerkers zijn.