Geen info

'Marketing met Ballen is een ideale inspiratiebron voor de moderne marketeer.’ Steven van Belleghem

Het roer moet om. Marketeers moeten (weer) een leidende rol pakken binnen hun bedrijf. Wil jij weten wat nodig is voor succes, zowel voor jezelf als voor je organisatie? Het OMR-denkraam, Ontdekken – Managen – Respecteren, beschrijft de negen gedragskenmerken die jou helpen om, ongeacht de inhoud en positie van je marketingrol in je organisatie, je te onderscheiden. Deze gedragskenmerken vormen de basis voor jouw persoonlijk businessmodel.

Marketing met ballen staat vol aansprekende voorbeelden en bruikbare tips. Het helpt je positief momentum opbouwen om jouw kans te pakken en bij te dragen aan de weg naar ambitie. Doe er je voordeel mee!

De auteurs over Marketing met ballen

Het roer moet om, want marketing heeft niet de impact die het verdient. Van de 9.800 bestuurszetels in de Fortune 1.000 worden er slechts 38 ingenomen door een Chief Marketing Officer. "Marketeers worden al te vaak gezien als de lichtgewichten in de organisatie. Het zijn medewerkers waar je ontzettend plezier mee kunt maken, ze zijn vaak uitermate creatief, maar ze beschikken in de perceptie van de andere processen in de organisatie vaak niet over de degelijkheid van de collega's in andere afdelingen."

Dit willen wij veranderen. Marketing met Ballen helpt je jouw persoonlijke waardepropositie en businessmodel te begrijpen en te ontwikkelen. Marketing met Ballen is opgebouwd als een inspirerende page-turner waarin niet marketing centraal staat, maar wel de marketeer. Marketing is immers mensenwerk. Het is dus geen afdeling maar een competentie! "We hebben algoritmes om tot op detailniveau de kleinste haperingen van een marketingcampagne te analyseren. Maar we hebben geen inizcht om het belangrijkste ingrediënt te analyseren: de marketeer zelf."

Dit boek gaat over hoe marketeers waarde creëren voor hun organisatie, de maatschappij én zichzelf. De dertig korte en krachtige hoofdstukken belichten op positieve en verhelderende wijze de bouwstenen van marketingleiderschap. Dit boek is in drie delen opgesplitst:

Ontdekken: Jouw organisatie bevindt zich in een voortdurend veranderend strijdperk. Succesvolle marketeers helpen het heden te exploiteren, en de toekomst te exploreren. Passie, nieuwsgierigheid en verbeelding helpen u kansen te zien die anderen als hinderpalen beschouwen.

Managen: Een manager is geen gefaalde leider! Meer zelfs, je kunt geen leider worden zonder manager te zijn. Want het omzetten van ideeën in acties start de dag na de PowerPoint-presentatie. Visie, beslissen en uitvoering zijn vereist om duurzame business op te bouwen.

Respecteren: De basis voor een goede marktwerking van uw organisatie is vertrouwen! Een positief momentum kan niet worden bereikt zonder een integer afwegen van de belangen van alle stakeholders. Dit vergt authenticiteit, balans en openheid.

Marketing met Ballen staat vol aansprekende voorbeelden en bruikbare tips. Bovendien vinden we nuance belangrijk. De waan van de dag wordt beheerst door lineaire recepten. De managementpredikanten van de opleidingscircussen op TED en Youtube verkondigen immers dat we allemaal ondernemer worden, grenzeloos gepassioneerd en honderd procent klantgericht. En wanneer worden we ontheemd, zijn we geobsedeerd en raken we klantgezwicht? Wij willen inspireren zonder te misleiden en hanteren het Icarusprincipe om wetenschap en praktijk te verenigen. Dit principe stelt dat het gedrag dat individuen succesvol maakt, in extremis ook de oorzaak van hun ondergang is. Het is jouw taak om de goede dingen te doen, en deze goed te doen.

Tot slot. Marketing is geen afdeling, het is een competentie. En dus is dit een boek dat iedere medewerker in je organisatie aanbelangt. Ontdekken, managen en respecteren zijn gedragskenmerken waarmee iedereen zijn bijdrage aan de organisatie en de samenleving op een hoger peil brengt. Bovenal zijn het de bouwstenen waar jij en je medewerkers op een integere wijze waarde creëert voor jezelf.