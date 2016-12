Geen info

Het transparantietijdperk heeft de wereld van ondernemingen en hun bestuurders een stuk spannender gemaakt. Tegelijkertijd hebben boekhoudschandalen (Enron en Parmalat), reputatieschade (bouwfraude) en de crises bij Ahold en Shell diepe wonden geslagen in het vertrouwen. Bovendien spreken pers, publiek en politiek schande van de beloning van topmanagers. Bestuurders moeten het vertrouwen herwinnen.

Naast de zorg voor maatschappelijke acceptatie moet er een goede performance worden neergezet. Bedrijven concurreren op vier velden tegelijk: op de commerciële markt, op de financiële markt, op de arbeidsmarkt en om steun in de samenleving. Om daarin succesvol te zijn moeten bedrijven zich positioneren en bouwen aan hun ‘naam en faam’. Want een sterke reputatie werkt als een magneet en leidt tot betere prestaties. Dit resulteert in waardecreatie: beleggers betalen voor bedrijven met een uitstekende reputatie een premium prijs.

Met dit boek plaatst Ron van der Jagt corporate reputatiemanagement in een strategisch managementperspectief. Hij combineert actuele inzichten van leidende business schools met best practices van toonaangevende ondernemingen en zijn eigen praktijkervaring als adviseur. De auteur presenteert zijn visie op de vraag hoe bedrijven een duurzaam sterke reputatie op kunnen bouwen. Dit boek beoogt communicatieprofessionals en het topmanagement van ondernemingen te inspireren en de weg te wijzen.