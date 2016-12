Piet Bakker en Otto Scholten Communicatiekaart van Nederland

Geen info

De mogelijkheden om met de medemens te communiceren en/of op de hoogte te blijven van wat zich in de wereld afspeelt, zijn de afgelopen decennia sterk veranderd en enorm toegenomen. In feite kan je nu overal en altijd communiceren. Alle traditionele media en nieuwe spelers zijn op alle mogelijke platformen te zien, te lezen en te beluisteren.

Kranten, tijdschriften en omroepen zijn multimediale nieuwsplatformen geworden. De smartphone is geschikt voor nieuws, films, muziek, sociale media, persoonlijke communicatie, navigatie en nog tal van andere toepassingen. Tablets zijn leesmedium, mini-tv, communicatiecentrum, notitieblock en kinderoppas.

Binnen het klassieke aanbod sprake van vernieuwing: de buurtbioscoop is vervangen door de multiplex, de computer – tegenwoordig vrijwel altijd een laptop – is allang geen tekstverwerker meer. Het is een multimediaal communicatiecentrum: rekenmachine, filmstudio, jukebox en foto-ontwikkelcentrale.

In de negende druk van Communicatiekaart van Nederland brengen we al deze ontwikkelingen in kaart. De belangrijkste vragen daarbij zijn steeds: hoe heeft een medium zich ontwikkeld, hoe ziet het huidige aanbod er uit, hoe gebruikt het publiek de verschillende media en wat zijn de te verwachten ontwikkelingen?

Het eerste deel bestaat uit hoofdstukken over kranten, tijdschriften en boeken – allang niet meer uitsluitend gedrukt, maar ook in digitale vorm. In deel 2 schetsen we in vijf hoofdstukken de ontwikkelingen in de audiovisuele media: omroep (algemeen, radio, tv), film en internet. In elk hoofdstuk wordt de geschiedenis van een medium beknopt uiteen gezet waarna het aanbod en gebruik in beeld wordt gebracht, en vervolgens wetgeving, brancheorganisaties en te verwachten ontwikkelingen aan bod komen.

Het derde deel geeft een overzicht van drie belangrijke werkvelden: reclame, voorlichting/PR/interne communicatie en journalistiek.

Communicatiekaart van Nederland is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de mediasector of er regelmatig mee te maken hebben (journalisten, reclamemakers, adverteerders), studenten bij communicatieopleidingen (WO en HBO) en de geïnteresseerde leek.