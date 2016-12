Geen info

Snel, simpel en succesvol aan de slag met Big Data Marketing

Let op: dit boek verschijnt rond 9 december 2016.



Big Data Marketing is een verrassend vak waarmee bedrijven en organisaties hun commerciële activiteiten aanzienlijk kunnen verbeteren. Het laat een scherper beeld zien van de commerciële werkelijkheid dan je eigen ogen. Paul Postma maakt Big Data Marketing voor grote en kleine organisaties uitstekend toepasbaar. En laat zien hoe je de voordelen kunt realiseren.

Dit boek voert je door het proces waarmee je van big data, maar ook van weinig data, het meeste plezier hebt bij het sturen van commerciële processen: bij marketing en verkoop. Om de voordelen van sturen op data te gebruiken, hoef je niet ‘big’ te beginnen. Sterker nog, als je klein begint overzie je nog wat je doet en ervaar je hoe je voorspellende waarde creëert uit data. Diezelfde principes zijn ook van toepassing als de hoeveelheid data immens en snel wordt met een onoverzichtelijk aantal bronnen. Je begrijpt dan beter wat je doet en hoe je ermee moet werken.

In dit boek veel praktijkvoorbeelden van onder andere Ben & Jerry’s, Disneyworld, Dreft, funda, Landal GreenParks, Marston’s, McDonald’s, Prins & Dingemanse, Sanoma en VICE.



Auteur: Als een van Nederlands´ bekendste marketeers heeft Paul Postma een reputatie in successen met datagestuurde marketing. Als geen ander heeft hij inzicht in kansen en mogelijkheden van Big Data Marketing, en in de illusies. “Wie via Big Data naar zijn klanten kijkt, ziet als een onbevangen kind hoe verrassend de wereld er in werkelijkheid uitziet.”