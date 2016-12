Patrick Petersen Handboek Online Marketing, editie 5

Geen info

Het Handboek Online Marketing is compleet vernieuwd en uitgebreid. In deze 5e editie: 50 nieuwe (Nederlandse) cases, meer en nieuwe opdrachten per hoofdstuk en een verbeterde opmaak en leesbaarheid. En voor het eerst met een hardcover, zodat het boek gemakkelijk open blijft liggen.



In deze editie wordt ook meer aandacht besteedt aan de digitale transitie, IoT, ecommerce, mobile commerce, social selling, inbound marketing, customer journey, contentmarketing en engagement marketing. Ook bevat HOM5 nieuwe cases van onder andere Philips, LinkedIn Benelux, Nationale-Nederlanden en Hunkemöller.



Lees dit boek als je wilt leren hoe je een strategisch marketingplan kan opstellen met het inzetten van de juiste online middelen en aan de hand van praktische lessen een online marketingexpert wilt worden.

Handboek Online Marketing van Patrick Petersen is het meest gebruikte boek over online marketing in het onderwijs en door professionals. Ruim 600 pagina's dik en met ruim 2.000 online bijlagen. Lees hier meer over toepassingen in het onderwijs.



Lees een review van Wieger Waardenburg.

Lees een review van Bouke Vlierhuis.



Inhoudsopgave #HOM5



Dankwoord 7

Voorwoord 9

Introductie 13

1 Marketing, consumentengedrag en toekomstige ontwikkelingen 30

1.1 Het ontstaan van het marketingdenken en (virtuele) marktplaatsen 34

1.2 Definities van marketing en het marketing-denken van Kotler en Bartels 38

1.3 Van productie-, product- naar marketingdenken 43

1.4 Van massa naar een een-op-een aanpak 48

1.4.1 Van massamarketing naar direct marketing en CRM 56

1.4.2 Organisaties die direct marketing als missie toepassen 57

1.4.3 Social CRM en Big Data 59

1.4.4 De customer journey 60

1.5 Online succes en de online besteding in cijfers 61

1.5.1 De opkomst van m-commerce 66

1.5.2 Online verkoop, vergelijking en autoriteit 66

1.5.3 ShoppingTomorrow en het online koopgedrag 68

1.6 De ontwikkeling van moderne marketing: “It’s all about You!” 70

1.7 Maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op marketing

1.7.1 Privacy, politiek, wetgeving en cookies 74

1.7.2 Cybersociologie 75

1.7.3 50 veranderingen van invloed op consumentengedrag en moderne marketing 76

1.7.4 De invloed van multi- en crosschannel 80

1.8 De impact van dialoogmarketing 82

1.9 Een roadmap naar de toekomst van marketing 84

1.9.1 Tien toekomstontwikkelingen van marketing 86

1.10 EXPERTCASE Interview met Steven van Belleghem: When does digital become human?



2 Van traditionele naar de moderne marketingstrategie 94

2.1 Traditionele marketingkaders 96

2.2 Instanties American Marketing Assocation, NIMA, DDMA en eMarketer.com 97

2.3 De verschillende marketingontwikkelingen 101

2.3.1 De connected prosumer en het marktplaatsconcept 103

2.3.2 Social proof en The Age of the Customer 105

2.3.3 Factoren die het marketingconcept beïnvloeden 107

2.4 De traditionele marketingmix 109

2.4.1 De P van Product 110

2.4.2 De P van Prijs 114

2.4.3 De P van Promotie 116

2.4.4 De P van Plaats 119

2.5 De P’s van retailmarketing 119

2.6 De P’s van de organisatie 121

2.7 Drie duurzame P’s 122

2.7.1 Het model van de 10 P’s voor het internet 124

2.8 De marketingstrategie en het marketingplan 129

2.8.1 De strategieën van Porter en de Ansoff matrix 132

2.8.2 De groeistrategie en de Ansoff matrix 133

2.8.3 De SWOT-analyse en het vervolg 135

2.8.4 Het SMART-principe 137

2.8.5 De confrontatiematrix activeert de SWOT-analyse 137

2.8.6 De doelstelling en marketingstrategie 140

2.8.7 De beperkingen van traditionele marketing 140

2.8.8 De kansen van online marketing 141

2.8.9 Het Business Model Canvas 142

2.9 Nieuwe vormen van marketing 145

2.9.1 De kernwaarden van de moderne marketing 146

2.9.2 Eisen aan de moderne marketeer 149

2.10 EXPERTCASE met Max Kohnstamm over de marketingstrategie en de inrichting van het plan 150



3 De 4 C’s en de transitie van de marketingstrategie 154

3.1 Marketing en strategieën 156

3.1.3 De moderne marketingstrategie 162

3.2 10 eigenschappen van succesvolle online marketing 164

3.3 De plaats van online marketing 166

3.4 Randvoorwaarden online marketingstrategie 169

3.4.1 De i-dentiteit, focus en visie bij een online strategie 172

3.4.2 De focus binnen de online marketingstrategie 172

3.4.3 De visie binnen de online marketingstrategie 174

3.4.4 De i-dentiteit binnen online marketingstrategie 175

3.4.5 Overige succesfactoren binnen de online marketingstrategie 175

3.3.6 Sluit een iPACT voor online succes 177

3.4 De online strategieën en IFV 178

3.4.1 Drie hoofdkeuzes in de online strategie 178

3.4.2 Internet als missie 178

3.4.3 Internet als kritische succesfactor 179

3.4.4 Internet als strategisch hulpmiddel 179

3.4.5 Strategie omzetten naar tactiek 180

3.4.6 De sales funnel en inbound marketing 182

3.5 De koppeling van de marketingstrategie aan de online marketingstrategie 183

3.5.1 Het 4C-model 183

3.5.2 De C van Cost 183

3.5.3 De C van Convenience 184

3.5.4 De C van Consumer value 185

3.5.5 De C van Communication 187

3.6 De Scorecard om de internetstrategie in kaart brengen 190

3.6.1 De Scorecard voor omzetting van de internetstrategie 191

3.8 EXPERTCASE met strateeg en docent Drs. Peter Liesker 196

HOM opdrachten van hoofdstuk 3 199



4 De evolutie van het web en Internet of Things 200

4.1 Het WWW en het W3C 201

4.1.1 De beginperiode 205

4.2 De gouden internetjaren 1995-2000 206

4.3 ‘After the boom’ 2000-2004 210

4.3.1 De opkomst van het bloggen en online bankieren 210

4.4 Het overgaan van Web 2.0 naar Web 3.0 212

4.4.1 Na 2004: Web 2.0 212

4.4.2 Kenmerken van Web 2.0 214

4.4.3 EXPERTCASE met Remco Janssen

4.4.4 Social networking en online communities tijdens Web 2.0 en Web 3.0 221

4.4.5 Vormen van social media 222

4.4.6 Kenmerken van social media 224

4.5.1 Crowdfunding 228

4.5.2 User generated content 229

4.5.3 Collaboration en sharing 230

4.6 Visuele en technische kenmerken Web 3.0 231

4.7 Web 3.0? De toekomst met het Web 4.0! 232

4.8 Internet of Things 234

4.9 EXPERTCASE met marketingstrateeg, spreker, host en ondernemer Igor Beuker 237

HOM opdrachten hoofdstuk 4 243



5 De mix van online middelen, online conversie en het 5R-model 244

5.1 De 4 C’s, 10 P’s en 10 C’s 245

5.2 De online doelstellingen 246

5.2.1 De afgeleide doelstellingen 246

5.2.2 De gekwantificeerde online doelstellingen 247

5.2.3 Overzicht van online mediabestedingen 249

5.3 Overzicht van online middelen 251

5.3.1 De website zelf en het ICT-model 252

5.3.2 Virale marketing 256

5.3.3 Contentmarketing en engagement 257

5.3.4 E-mailmarketing 258

5.3.5 Zoekmachinemarketing 260

5.3.6 Microsites 262

5.3.7 Social media & blogging 263

5.3.8 Webvertising, online display advertising en video advertising 263

5.3.9 Affiliates 264

5.3.10 Mobile marketing, touch en IoT 265

5.4 Campagnes, conversie en conversiepaden 268

5.4.1 Online conversie en het koopproces 268

5.4.2 Het conversieproces en AIDA 271

5.4.3 Conversiedoelen en het conversieproces 274

5.5 De customer journey 278

5.5.1 Een customer journey gaat vooral over klantprocessen 280

5.6 Het 5R-model van succes 281

5.7 EXPERTCASE met online marketeer Stephan Fellinger 283

HOM opdrachten hoofdstuk 5 287



6 ICT-model, usability voor het web, optimalisatie en lead nurturing 288

6.1 Het ICT-model 288

6.1.1 De I van Informatie uit het ICT-model 289

6.1.2 De C van Communicatie uit het ICT-model 291

6.1.3 De T van Transactie uit het ICT-model 292

6.1.4 De verhoudingen van het model 294

6.2 De usability van het web 294

6.2.1 Wat is usability voor het web? 295

6.2.2 De componenten van usability 298

6.2.3 De aspecten van usability voor het web 299

6.2.4 Usability do’s en don’ts voor de eigen website 300

6.3 Accessibility en ontwerpen voor het web 301

6.3.1 Opzet van een user-centered design 303

6.4 Interaction design 307

6.5 Weboptimalisatie en lead nurturing 309

6.5.1 Lead nurturing en klantprofielen 311

6.5.2 Een lead nurturing campagne opstellen 312

6.6 Het 5R-model, ICT-model en de eigen website 315

6.7 EXPERTCASE met Prof. dr. Cor Molenaar over disruptretail en het overleven in het digitale tijdperk 316



7 Virale marketing, word-of-mouth en emotionele engagement 322

7.1 Virale marketing, buzzen, hypen en fluisteren 324

7.1.1 Virale marketing in de online mix 326

7.1.2 10 redenen om virale marketing in te zetten 327

7.2 Virale marketing en emotionele engagement 328

7.2.1 Het versterken van de online engagement 330

7.2.2 Social influencers en brand ambassadeurs 333

7.2.3 Engage or die! 334

7.3 Randvoorwaarden virale marketingcampagne 335

7.3.1 De vormen en doelstellingen van virale marketing 337

7.3.2 Het virale concept 340

7.4 De plaats van virale marketing 341

7.4.1 Voorbeelden van succescampagnes 342

7.5 De 10 do’s van virale marketingcampagnes 342

7.5.1 De 10 don’ts van virale marketingcampagnes 343

7.6 Plan van aanpak 344

7.6.1 Het seeden - of zaaien - van een viral 345

7.7 Het 5R-model en virale marketing 347

7.8 EXPERTCASE met Mischa Coster MA MSc, mediapsycholoog voor Grey Matters 348

HOM opdrachten hoofdstuk 7 351



8 Contentmarketing, storytelling en engaging content 352

8.1 De online strategie en social business 357

8.1.1 Boeien en binden met een contentstrategie 359

8.2 6C-model ter bepaling van de contentstrategie 360

8.2.1 Uitleg van het 6C-model 361

8.4 Het bepalen van de contentstrategie en kaders 365

8.4.1 De contentstrategie en het afgeleide doel 366

8.4.2 De randvoorwaarden 368

8.5.1 Case: Creative Business we are, Hogeschool Inholland 373

8.6 Communicatiedoelen van content 379

8.6.2 Metadata en het schrijven voor het web 381

8.6.3 Tone-of-voice van de content 382

8.5.4 Infrastructuur en format van de engaging content 383

8.6 Randvoorwaarden van engaging content 384

8.6.1 Snackcontent, zoals een quote 385

8.6.2 Onderzoek en statistieken 385

8.6.3 Recensies 385

8.6.4 How-to’s (met tips) 386

8.6.5 Overzichten of (top)lijsten 386

8.6.6 Een soundbite 387

8.6.7 Interviews met experts of BN’ers 387

8.6.8 De meme of de inhaker 387

8.6.9 Case(studie)s 388

8.6.10 Infographics 388

8.7 Het 5R-model en de contentstrategie 389

8.8 EXPERTCASE met Bert Brussen, CEO van ThePostOnline.nl 390

HOM opdrachten hoofdstuk 8 393



9 E-mailmarketing 394

9.1 Redenen om e-mailmarketing in te zetten 396

9.2 Mailrates en e-mailmarketing statistieken 398

9.2.1 Alle mailrates op een rij 400

9.2.2 15 opvallende feiten en cijfers over e-mailmarketing 405

9.3 Big Data en de onderdelen van e-mailmarketing 406

9.3.1 Doelstellingen van e-mailmarketing 407

9.3.2 Het kwantificeren van doelstellingen 408

9.4 De vormen van e-mailmarketing 409

9.4.1 De buzz als vorm van e-mailmarketing 410

9.4.2 De retentie als vorm van e-mailmarketing 411

9.4.3 De nieuwsbrief als vorm van e-mailmarketing 411

9.4.4 De aquisitiemailing 412

9.4.5 De virale mail 413

9.4.6 De vragenlijst 414

9.5 Permissiemarketing en de Telecomwet 414

9.5.1 De Telecomwet en DDMA benchmark 414

9.6 Tien succesfactoren van e-mailmarketing 416

9.7 Het 5R-model en de e-mailmarketing 418

9.8 B2B E-mail Marketing case 1: leadgeneratie en leadnurturing 419

HOM opdrachten hoofdstuk 9 423



10 Zoekmachinemarketing: SEO, SEA en SEP 424

10.1 Tien feiten over zoekmachinemarketing 425

10.2 Search Engine Optimalisation (SEO) 426

10.2.1 De marktaandelen van de zoekmachines 428

10.2.2 Hoofdregels voor Search Engine Optimalisation (SEO) 428

10.2.3 Search Engine Optimalisation en consumentengedrag 430

10.2.4 Social search 431

10.2.5 Gratis SEO-analyse door Google zelf 432

10.2.6 Meer zoekanalyses en extra gereedschappen 434

10.3 De do’s van natuurlijke zoekmachine-optimalisatie (SEO) 435

10.3.1 De structuur voor een snelle indexering 437

10.4 De don’ts van een natuurlijke zoekmachine-optimalisatie (SEO) 438

10.5 Search Engine Advertising (SEA) 440

10.5.1 De kwaliteitsscore van SEA 441

10.5.2 Redenen om Search Engine Advertising in te zetten 442

10.5.3 Do’s voor de optimalisatie van Search Engine Advertising (SEA) 443

10.5.4 Don’ts voor de optimalisatie van Search Engine Advertising 444

10.6 Search Engine Positioning (SEP) 445

10.7 Het 5R-model en de zoekmachinemarketing 447

10.8 EXPERTCASE met Hunkemöller & SEO- specialist Eduard Blacquière

HOM opdrachten hoofdstuk 10 451



11 Microsites, landingspagina en short funneling 452

11.1 Infobesity en de noodzaak van een microsite 452

11.2 De definitie en het doel van een microsite 453

11.3 Short funneling en de vormen van een microsite 456

11.3.1 De landingspagina als microsite 457

11.3.2 De taalversie als microsite 458

11.3.3 De focussite en social media 459

11.3.4 Vormen van microsites: de virale site 460

11.4 Microsites: het kwaliteitsnetwerk voor SEO 461

11.5 Het 5R-model en de microsite 462

11.6 EXPERTCASE bureau AtMost en Nesselandebereikbaar.nl 463

HOM opdrachten hoofdstuk 11 465



12 Social media marketing en social selling 466

12.1 De impact van social media 467

12.1.1 Social media in Nederland 470

12.1.2 De impact van social media influencers 470

12.1.3 Het S.O.C.I.A.L. model en social business 470

12.1.4 De social media strategie en kenmerken 471

12.2 Social media marketing 472

12.2.1 De vormen van social media 475

12.2.3 De middelen uit de social media mix 477

12.2.4 Bloggen 479

12.2.5 Microbloggen en social messaging 480

12.2.6 De wiki 482

12.2.7 Social news en social networking 482

12.2.8 Webcast, streams en RSS 483

12.2.9 Crowdsourcing en collaboratie 485

12.2.10 Belevingscontent en visual social storytelling 485

12.3 Het monitoren van social media 486

12.3.1 Social media monitoring tools 487

12.3.2 EXPERTCASE social selling met Ronald Krijgsman van Nationale-Nederlanden 489

12.4 De P van People 490

12.4.1 De O van Objectives 490

12.4.2 De S van Strategy 490

12.4.3 De T van Technology 491

12.5 Campagne? Het B-model van Boeien & Binden! 491

12.6 Trends en innovatie met social media 492

12.7 5 R en social media marketing 493

12.8 EXPERTCASE met Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux 494

HOM opdrachten hoofdstuk 12 465



13 Online advertising, affiliates en performance based 500

13.1 Ontwikkelingen en cijfers 501

13.1.1 Trends in online advertising 504

13.2 Onderdelen van webvertising/online advertising 505

13.2.1 Afrekenmodellen 506

13.3 Banners en overlays 508

13.4 Betaalde (tekst)links 510

13.5 De affiliates en performance based advertising 511

13.6 5R-model toegepast op online advertising en affiliates 512

13.7 EXPERTCASE: Marcel Joosten, e-commerce director van Centralpoint.nl 513

HOM opdrachten hoofdstuk 13 519



14 Mobile marketing, touch en Internet of Things 520

14.1 Connected en meer mobile ontwikkelingen 521

14.1.1 Mobiele betalingen 524

14.1.2 De opkomst van de apps 525

14.1.3 Mobile marketingmarktcijfers 526

14.2 Mobile lifestyle en consumentengedrag 527

14.2.1 Mobility als experience 529

14.3 Mobile marketing in de mix 531

14.3.1 Mobile marketingstrategie de 5 C’s 532

14.4 De zeven stappen van een strategie 534

14.4.1 Het 5C-model van mobile marketing 535

14.5 Van strategie, via 5 C’s, naar de tactiek 536

14.5.1 Brand awareness 537

14.5.2 M-commerce 538

14.5.3 Just-in-time-service 539

14.5.4 Mobile advertising 539

14.5.5 Crossmultichannel 540

14.5.6 Just-in-case 541

14.5.7 SoLoMo-tactiek, social location based mobile (shareable) exposure 542

14.7 Het 5R-model en mobile marketing 546

14.8 EXPERTCASE Highstreet, winkelen vanuit de luie stoel 547

HOM opdrachten hoofdstuk 14 549



15 Online video en advertising 550

15.1 Online video en statistieken 551

15.2 De opkomst van online video marketing 553

15.3 Online video voor- en nadelen van online video 555

15.3.1 Marketingmogelijkheden online video 556

15.4 Vormen van online video advertising 558

15.4.1 8 tips om online video te laten converteren 560

15.5 Het 5R-model van online video advertising 562

HOM opdrachten hoofdstuk 15 563



16 Het strategisch online marketingplan 564

16.1 Het maken van een plan 564

16.1.1 Stap 1: Een nulpunt en koppeling aan bestaande strategie 566

16.2 Stap 2: Maak een SWOT-analyse of confrontatiematrix 568

16.3 Stap 3: Bepaal de visie en focus 570

16.3.1 De online strategie 572

16.4 Stap 4: De doelstellingen en het 4C-model 573

16.4.1 Het 4C-model als brug naar de mix van middelen 576

16.4.2 Het ICT-model ter ondersteuning 578

16.5 Stap 5: De mix van middelen en het 5R-model 579

16.5.1 Stap 5.1: Het 5R-model gebruiken als toetsing 581

16.6 Stap 6: OPAFIT en het plan van aanpak 581

16.7 Stap 7: Feedback en analyse 584

16.8 EXPERTCASE Docent en coach Ment Kuiper 586

Begrippenlijst 588