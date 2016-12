Patrick Petersen Handboek ContentStrategie 3

Geen info

Het 'Handboek Content Strategie' (#HCS) neemt de gebruiker mee in een boeiend verhaal dat voor bewustwording, betrokkenheid, beslissing en binding zorgt. Modellen, onderzoeken, voorbeelden en cases nemen de lezer mee in een vertaalslag van contentstrategie naar contentmarketing naar tactiek en campagne. Langs branded, curated en user generated content.



De tactieken voor meer engaging content en een groot aantal marketingmodellen helpen de lezer een strategie om te zetten in een contentmarketingcampagne. Het 6C-model, het SOCCER-model, het positieve effect op de zoekmachinemarketing en social influence plus Petersens model van Boeien & Binden vormen een rode draad.



Dit management- en studieboek is gevuld met infographics, grafische modellen en meer illustraties die boeien. Cases komen onder andere van de hand van Landal Greenparks, Philips, De Hypotheekshop, AtMost.TV en de TU Delft. Het handboek doet waar het over predikt; zo is het #HCS vindbaar op Twitter (@HandboekContent), kent het boek een eigen Pinterest vol infographics en visuele aanvullingen bij het boek.



De blog www.handboekcontentstrategie.nl biedt ook nog eens extra video's, presentaties en webseminars die zo een het Handboek Content Strategie een relevant crossmediaal karakter geven.

Auteurs: Verkooppositie: Taal: Nederlands Verschijningsvorm: Boek Aantal bladzijden: 232 Verschijningsdatum: 2014 Druk: 3e