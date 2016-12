Neil Rackham Praktijkboek SPIN-verkoop

Geen info

Spin verkoop is een van de succesvolste verkoopmethoden van de laatste jaren en de helft van alle Fortune 500 bedrijven heeft de Spin verkoopmethode gebruikt om hun verkoopmedewerkers te trainen. Spin verkoop staat beschreven in dit interactieve, handige praktijkboek dat vele instrumenten biedt, zodat deze revolutionaire methode meteen in de praktijk kan worden gebracht.

Het 'Praktijkboek Spin-verkoop' biedt behalve een korte introductie van de Spin-verkoopmethode ook individuele diagnostische oefeningen, bedrijfscases, praktische suggesties voor planning en oefensessies ter voorbereiding op uitdagende verkoopsituaties.

Met de informatie worden verkopers snel een meester in het stellen van de juiste vragen in de juiste fase van een verkoopgesprek. Het helpt de business to business verkopers hun vaardigheden te vergroten en sales managers vinden er instrumenten die hen helpen hun medewerkers gericht te coachen.

Het beginniveau van de gebruiker wordt met testen bepaald. Op grond van de resultaten kan de lezer zich verder verdiepen in de Spin-verkoopmethoden. De keten Situation Problem Indication Need payoff is een zeer effectieve manier om verkoopsuccessen te boeken.