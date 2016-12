Mike Hoogveld Cross Channel Excellence

31-08-2015 12:10

Dat geïntegreerde communicatie effectiever werkt, weten we al sinds Ogilvy ‘Orchestration’ introduceerde. Wanneer je ook nog eens marketing, sales , services, ICT en HR volledig wil integreren dan kun je dat – voor een schrijver – zonder meer een tour de force noemen.



Gezien het brede en diepgravende theoretisch kader waarin nut, noodzaak en de diverse facetten van cross channel excellence aan de hand van onderzoek, modellen en checklists uitgebreid aan de orde komen, is de schrijver met glans geslaagd. Voor het kanalenoverzicht en de toelichtingen daarop geldt hetzelfde.



Aan de hand van de cross channel-cyclus wordt de lezer mee genomen in een lange mars van theorie naar gedetailleerde uitvoering. Die cyclus is gedegen uitgewerkt in acht stappen, gebaseerd op het Plan Do Check Act-principe. Dit keer niet in de vorm van een planningscirkel maar in de oneindigheidsspiraal.



De veelheid van onderwerpen, de gedetailleerdheid en de wens van de schrijver alles zo veel mogelijk aan de hand van onderzoek te staven maken dat je het boek niet lekker leest. Maar het boek is zeker het lezen waard.



Is het dan een en al excellence? Het beste antwoord is: nog niet.



Terecht behandelt de schrijver de vele theoretische modellen. Maar wanneer hij de macro-analyse van Kotler met de ‘5 forces’ van Porter tot een eigen model kruist, met in het hart de markt van morgen, ontbreekt de bestaande concurrentie ineens.



Leuk voor Unilever als ze vanaf morgen geen rekening meer hoeven te houden met P&G ,Nestlé en Beiersdorf



Daar waar de inhoud van ‘Cross Channel Excellence, Handboek Voor Geïntegreerd Kanalenmanagement’ diepgravend en vaak academisch is, lijkt het er op dat de voorbeelden juist oppervlakkig zijn gekozen. Ter ondersteuning van Porter zien we een plaatje van de Eurostar met de opmerking dat de Eurotunnel de veerboten een zware slag toebrachten. Dat is maar de helft van het verhaal. De werkelijkheid is niet dat rederijen, maar juist de Eurotunnel failliet ging en daarna een ‘low cost’ herstart kon maken.



Wat je niet in het boek vindt zijn tastbare cases. In hoofdstuk dertien vinden we onder de kop ‘wetenschappelijke cases’ zeven Amerikaanse voorbeeldjes van onbekende firma’s (met uitzondering van Sears). Sommige cases zijn niet langer dan acht regels, de overige cases amper een pagina. De cases verhelderen en onderbouwen de theorie in het boek onvoldoende. Jammer van zo’n goed boek. Graag een tweede verbeterde druk in het Engels, dat scheelt een hoop vertaalwerk.



Tot slot een grappig detail: op de achterpagina lezen wij dat Hoogveld managing partner is bij Red Fox Blue, maar op de website van de firma staan twee andere collega’s als managing partner vermeld. De cross channel-praktijk blijkt weerbarstig.



Zeker de moeite van het lezen waard