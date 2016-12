Marten Waardenburg Prijsvraag als communicatiemiddel

Geen info

Nederlanders zijn gek op het spelen van spelletjes en doen graag mee aan prijsvragen en wedstrijden. Zij willen graag iets winnen, van een geldprijs tot de eer om ergens de beste in te zijn. Om iets te winnen zijn mensen graag bereid een tegenprestatie te leveren. In de vorm van een financiële bijdrage (een lot kopen, een product kopen om mee te mogen doen) of het leveren van een prestatie (van het oplossen van een puzzel tot het bedenken van een slagzin of het leveren van ideeën voor een nieuw product) of een combinatie daarvan.

Het organiseren van een prijsvraag is een krachtig hulpmiddel om communicatiedoelstellingen te helpen realiseren. Dit Communicatie Memo gaat in op wat prijsvragen zijn en wat daarvoor de wettelijke regels zijn.

Het belicht de achtereenvolgende stappen om een prijsvraag te organiseren en geeft een overzicht van de verschillende soorten prijsvragen en wat u daarmee in uw communicatie kunt bereiken.