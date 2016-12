Marcel van der Haas en Jenny Hudepohl Arbeidsmarktcommunicatie van A/Z

Geen info

GENOMINEERD VOOR HET MANAGEMENTBOEK VAN HET JAAR 2016!



Medewerkers bepalen het succes van een organisatie! Een organisatie die het personeel werft en bindt, dat echt past bij haar missie, visie en cultuur, presteert aantoonbaar beter. Maar hoe doe je dat? Door te investeren in een sterk werkgeversmerk. En door te communiceren op een manier die het employer brand in al zijn facetten tot leven laat komen.



Toch is er nog (te) weinig aandacht voor dit onderwerp. In dit vakboek vindt u daarom alle informatie over employer branding en arbeidsmarktcommunicatie gebundeld. U leert wat de rol is van het werkgeversmerk, hoe u het DNA van een merk ontdekt en hoe u met communicatie een plek verovert voor het employer brand in het brein van passende (potentiële) medewerkers.



Het boek is bedoeld voor zowel HR- als communicatieprofessionals en dient als aanvulling op de vakliteratuur van relevante opleidingen.



' Ondanks het feit dat het boek met name relevant en interessant is voor HR professionals en voor communicatieprofessionals die zich bezighouden met Corporate Communicatie, was het boek voor mij als marketeer interessant om eens te lezen. Je merkt dat de wijze van het opzetten van communicatie richting de consument raakvlakken heeft met hoe je als bedrijf omgaan met Corporate Communicatie. Het voornaamste verschil is uiteraard de aard van de doelgroep die je wilt aanspreken, evenals wat je wilt communiceren naar de doelgroep. De cases zijn een prettige aanvulling op de theoretische concepten in het boek. Dit maakt dat het boek zowel praktisch als theoretisch relevant is. Om die reden heeft de redactie van Marketingboeken.net dit boek beoordeeld met het aantal van vier sterren.'

**** Marketingboeken.net

Auteurs: Verkooppositie: Taal: Nederlands Verschijningsvorm: Boek Aantal bladzijden: 280 Verschijningsdatum: 2015 Druk: 1e