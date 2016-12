Marc van Eck Karaktervol positioneren

Geen info

Merken die zich baseren op een oerkarakter zijn succesvoller. Vanuit een karakter kan elke organisatie verschil maken in wie ze is en hoe ze dingen doet in plaats van wat ze doet. Dit kernachtige boek introduceert het Brand Positioner Model, met voor elk karakter een uitgewerkt concreet voorbeeld van een mooi merk uit de praktijk in hele diverse markten.



Verschillende merkeigenaren, waaronder SNS, Coolblue en Albert Heijn, delen hun inzichten. Marc van Eck vult die aan met scherpe analyses en plaatst ze in een theoretisch kader. Hij laat zien hoe jij een merk een herkenbaar karakter geeft en daarmee succesvoller bent dan de concurrent. Hoe menselijker het merk, hoe sterker.



‘Als we als marketeers waarde willen toevoegen aan klanten, de organisatie en de maatschappij zullen we de essentie ofwel het karakter van het merk heel goed moeten kunnen vastpakken en concreet en consistent relevant moeten maken. Zo wordt het merk een inspirerend kompas voor de hele organisatie. Dat vraagt veel inzicht, kennis en vasthoudendheid van merkbouwers’

Patrick Kuijsters, director Marketing & Online bij SNS Bank



‘Het kennen van het karakter van je merk blijkt heel veel richting te geven aan de hele organisatie over hoe en in welke toon je met de klant wil communiceren om verschil te maken.’

Saskia Egas Reparaz, directeur Marketing & Format bij Albert Heijn

