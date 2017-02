Zsolt Szabo Linkse & Rechtse ICT

Geen info

In 2014 verscheen van de hand van Zsolt Szabo de eerste editie van Linkse & Rechtse ICT, een bundeling van vijf jaar rake opinies op het snijvlak van de ICT, politiek, bestuur en samenleving. Sinds het verschijnen van dit boek is de invloed van digitalisering op onze samenleving in een stroomversnelling gekomen. Tegelijkertijd biedt de digitalisering legio kansen voor duurzame economische groei waarbij zaken als marktconvergentie en internationalisering een belangrijkere rol opeisen in onze open economie. Deze editie bevat, naast een selectie van eerder gepubliceerde stukken, nieuwe opinies over spraakmakende technologische ontwikkelingen variërend van stemmen via de blockchain tot het vervangen in afzienbare tijd van onze vertrouwde automobiel door autonome drones geschikt voor vervoer van personen.