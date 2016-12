Geen info

De perfecte positionering

Stop denken in oplossingen, start denken in problemen

De perfecte positionering laat je compleet anders kijken naar het positioneren van een organisatie of merk. In plaats van te denken in oplossingen, demonstreert dit boek op overtuigende wijze dat je je beter op problemen kunt richten. Want alleen inzicht in het probleem laat zien wat de beste oplossing is.

Aan de hand van een driestappenmodel word je meegenomen door de verschillende fases van de positioneringsstrategie. Deze direct toepasbare werkwijze en inspirerende voorbeelden zorgen ervoor dat je sneller, beter en blijvender de positie kunt innemen die jou het meeste voordeel oplevert.

Interview met Julian Stevense, de auteur van De Perfecte Positionering

Julian Stevense schreef onlangs het boek ‘De Perfecte Positionering’. De man denkt in problemen.

Waarom ben je merkpositioneerder geworden?

‘Mensen kiezen merken om hun behoeften te vervullen. Die behoeften moeten dus centraal staan bij positioneren. Toch zag ik veel merken zichzelf centraal stellen in hun positioneringstrategie. Welke positie willen wij innemen? Hoe willen we dat de doelgroep naar ons merk kijkt? En als er over behoeften werd gesproken, dan waren het vaak de behoeften die het merk kon vervullen.

‘Ik zag een enorme kans liggen en ben klanten gaan adviseren om juist te denken vanuit de behoeften van de doelgroep en hun communicatie hier optimaal op af te stemmen. Dat was even wennen omdat de meeste klanten graag vanuit hun merk willen communiceren, maar ruim 10 jaar later werkt het nog altijd.’

Hoe onderscheid je je heden ten dage als adviseur op het gebied van merkpositionering?

‘Ik ben gespecialiseerd in denken vanuit het probleem. Ons vakgebied is heel extravert en we willen graag metéén laten zien hoe goed we zijn. Dít moet je doen!” Het vak denkt te veel vanuit oplossingen, ook omdat opdrachtgevers steeds minder tijd hebben. Maar ze weten vaak niet eens welk probleem er is.’

Is dat ook het onderwerp van je nieuwe boek?

Ja. Ik zal een simpel voorbeeldje geven. Iemand zegt, we willen 8 procent groeien, dan is mijn eerste vraag, waarom is het nog niet gelukt om die 8 procent te groeien? Dat is eigenlijk de “waarom-niet-vraag”. Het is de enige manier om tot andere oplossingen te komen. Wat is strategie? Dat is het inzetten van middelen om de problemen die het doel in de weg staan op te lossen. Als je namelijk geen probleem hebt, dan zou je je doel al hebben bereikt en heb je ook geen strategie nodig. Het probleem geeft dus richting aan de oplossing.’

