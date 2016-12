Joris Merks-Benjaminsen Online Brand Identity

Geen info

WINNAAR VAN DE PIM MARKETINGLITERATUURPRIJS 2015!



Over vijf tot tien jaar wordt de meerderheid van alle reclame, inclusief tv, radio, print en outdoor digitaal en volledig geautomatiseerd ingekocht. Stel je een wereld voor waarin consumenten alleen reclames kijken die ze willen zien op momenten die hen uitkomen in plaats van reclames die ze moeten zien op momenten wanneer het ons uitkomt. Hoe bouw je dan nog een merk? Online Brand Identity van Joris Merk-Benjaminsen biedt een model om het maximale uit digitaal te halen voor je merk. Het model wordt geïllustreerd met 40 inspirerende branding cases op het gebied van branded content, mobile branding en creatief gebruik van nieuwe technologieën.

Dit prachtig vormgegeven boek is een must have voor iedereen die met merken werkt, in marketing of reclame.

Drs. Hans Molenaar, voorzitter PIM en directeur Beeckestijn Business School, over de keuze voor Online Brand Identity: ‘Over een aantal jaren wordt alle advertising digitaal geautomatiseerd en uitgevoerd, aldus de auteur. Voor marketeers is het de uitdaging om hun merk in dit nieuwe tijdperk te laden. In het boek legt Merks voor het eerst de link tussen digitale marketing en conventionele marketing, en legt hij een verbinding tussen insights en rationaliteit. Merks maakt in het boek korte metten met oude marketing. De jury hoopt dat marketeers digital op de gehele customer journey gaan inzetten, niet alleen op ads.'