Huib Koeleman Social media voor interne communicatie

In 'Social media voor interne communicatie-Twitteren op je werk' komen allerlei social media aan de orde die mogelijkheden bieden voor kennis uitwisseling en communicatie binnen organisaties, zoals social network als Hyves en Facebook en de kennisplatforms zoals Wiki's. Hierbij komen verschillende voorbeelden voorbij, van Madonna tot Maxime Verhagen, van Google tot Achmea.



De lezer van dit boek krijgt ook zicht op de mogelijkheden die social media bieden voor een nieuwe stijl van communiceren: transparant, simpel, snel, participatief, direct, altijd bereikbaar zijn, niet hiërarchisch en overal.



De social media passen bij de medewerker 2.0 en bij het zogenaamde "nieuwe werken". Ook de veranderende rol van de afdeling communicatie wordt behandeld, van controleur in luisteraar. Zal het persoonlijke vormen van communicatie vervangen? Nooit! Maar communicatiemensen zullen deze vormen moeten kennen. En na het lezen van dit boek ken je ze.



Als je al een tijdje van plan was je te verdiepen in de 2.0 Media, lees dan dit boek. In een paar uur ben je weer helemaal bij. Het is niet geschreven voor ICT-deskundigen maar voor communicatiemensen, managers en mensen die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen in hun organisatie.



"Social media voor interne communicatie" is een goede aanvulling op Huib Koeleman's standaardwerk "Interne communicatie als managementinstrument". En als je daarna de smaak te pakken hebt, is er recente informatie beschikbaar op de bijbehorende websites:



www.twitterenopjewerk.nl

www.twitterenopjewerk.be



In deze gewijzigde herdruk is het boek geactualiseerd en aangevuld met een stappenplan voor het invoeren van social media, de zin en onzin van netiquette, een handige handleiding voor beginnende twitteraars en praktijkcases van Philips, Unilever, het Kadaster en de gemeente Amsterdam.









Auteurs: Verkooppositie: Taal: Nederlands Verschijningsvorm: Boek Aantal bladzijden: 236 Verschijningsdatum: 2014 Druk: 2e