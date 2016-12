Snel op de hoogte en vol ideeën

Heb jij ook tijd tekort om alles op marketing- en communicatiegebied bij te houden? In alle drukte is het soms lastig om nieuwe ideeën op te doen. Daarom dit boek. Om bijvoorbeeld tijdens je vakantie, in de trein of in het weekend up to date en weer geïnspireerd te raken. Bijdragen van topauteurs en professionals uit de marketing- en communicatiewereld zullen je op goede en vernieuwende ideeën brengen. Verder vind je samenvattingen van de beste marcomboeken. Zo ben jij snel op de hoogte van de inhoud van deze bestsellers. Tips, stappenplannen en handige weetjes helpen je in je dagelijkse werk.

Wie heeft straks het beste idee tijdens een brainstormsessie? Wie is er op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen? En wie kan er weer helemaal meepraten? Jij natuurlijk!



Preview

De zomervakantie staat voor de deur. Even weg van kantoor, collega’s en je drukke agenda. In de dagelijkse praktijk is er amper tijd om alles bij te houden binnen het vakgebied en om nieuwe ideeën op te doen. Het grote marcom inspiratieboek wil je informeren en inspireren. Een preview.

Het grote marcom inspiratieboek staat vol bijdragen van pioniers uit het marketing- en communicatievak, samenvattingen van de belangrijkste boeken op dit gebied, tips voor het opvijzelen van noodzakelijke skills en nog veel meer.

Welke bijdragen kun je dan in dit boek verwachten? We noemen er kort een paar. Een oproep van Aart Lensink om wereldkampioen in content te worden, want in contentproductie blinken we uit in Nederland . Alle ballen op content dus! Tom de Bruyne schrijft over de achterhaalde conventies en vooroordelen over creativiteit. Er zijn nogal wat hardnekkige ideeën over denken, verzinnen en maken. Wiemer Snijders geeft inzicht in Byron Sharp, auteur van de bestseller How Brands Grow, en zijn theorie.

Verder vind je tips in Het grote marcom inspiratieboek. Over netwerken, over hoe jezelf te positioneren maar ook over hoe je games kunt inzetten bij verandertrajecten. En tips van succesexperts. Zijn daar universele wetten, regels, eigenschappen of gedragspatronen succesvol aan te verbinden? Word je als succesnummer in de dop geboren of bouw je dat trapje naar de top voornamelijk zelf? En als dat laatste het geval is: uit welke cruciale bouwstenen bestaat dat trapje dan eigenlijk?

Interessante cases, bijvoorbeeld over de First World Problem Pills-pepermuntjes. Bedacht voor het Aidsfonds om aids en hiv weer op de radar te krijgen. Want wat als je jouw luxeproblemen (slechte wifi in de trein, een snurkende partner, een lekke band) zou kunnen verhelpen door een pilletje te nemen? Zou dat niet geweldig zijn? En al helemaal als je daarmee échte problemen, zoals het gebrek aan hiv-medicatie in landen waar daar dringend behoefte aan is, kunt verminderen.

Er zijn genoeg boeken die je eigenlijk gelezen zou moeten hebben, maar waar je nooit aan toekomt. Daarom vind je in dit boek maar liefst 10 samenvattingen van bestsellers zoals De wet van Snuf, Klanthelden in de 9+ organisatie en When digital becomes human. En van het beste marketingboek van het jaar 2015: Online Brand Identity. Bedrijven moeten vanuit ‘digital’ denken en de gehele bedrijfsvoering aanpassen op digitaal consumentengedrag. En dat betekent voor veel bedrijven een totale metamorfose.

Het grote marcom inspiratieboek biedt ook volop inspiratie. Axel Springer als voorbeeld voor elk mediabedrijf. Wat is het geheim van dit succesvolle Duitse uitgeefconcern? Merken die ‘goed doen’ in hun wortels hebben (denk aan Tony Chocolonely en Innocent Drinks), lijken populairder dan ooit. Moet iedereen aan de brand altruism? En de ‘wat kunnen merken leren van de dode artiest’-lijstjes vallen niet altijd goed bij muziekpuristen en marketeers. Want te makkelijk, te flauw, te vergezocht. Maar die kritiek blijkt niet helemaal terecht.

Natuurlijk mag ook het ABC van jeukwoorden niet ontbreken. En om het af te toppen vind je een paar leuke puzzels, helemaal in marcom-thema.