H.E. Wijnberg, J. Mokkenstroom, W.J. Koning Professioneel verkopen

Verkoop en het functioneren van de verkoopafdeling staat de laatste jaren in het brandpunt van de belangstelling. De tijd dat verkoop werd beschouwd als een 'techniekje' binnen marketing is in veel organisaties voorbij. 'Professioneel verkopen' geeft een beeld van de complete verkoopfunctie. Het voldoet daarmee aan een groeiende behoefte. Onderwerpen als gespreksvoering, afsluiten van orders en klachtenbehandeling komen praktijkgericht aan de orde. Maar ook onderwerpen als de organisatie van de verkoopafdeling, verkoopplanning en budgettering ontbreken niet.

Professioneel verkopen is een praktijkgericht boek, bestemd voor commerciële functionarissen binnen organisaties, zoals de verkoper in de binnen- en buitendienst, de accountmanager en de sales-promotor.