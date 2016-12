Frank Buytendijk Balanced scorecard

Geen info

De balanced scorecard is een meet- en verbetersysteem dat zich richt op het vertalen van strategie naar concrete actie. De theorie hierover werd ontwikkeld door Robert S. Kaplan en David P. Norton en voor het eerst gepubliceerd in 1992. Inmiddels houdt bijna ieder groot bedrijf in Nederland zich bezig met de balanced scorecard.

Binnen organisaties wordt erover nagedacht en sommige bedrijven hebben de implementatie al achter de rug. Deze uitgave over de balanced scorecard is de eerste handzame gids over dit onderwerp. De auteurs geven u op praktische wijze inzicht in de theorie, beschrijven de stappen van een project en geven voorbeelden van de mogelijke toepassingen.

Marketing Memo's behandelen relevante thema's in kort bestek. In een paar uur bent u op de hoogte van een praktisch onderwerp of een belangrijke theorie.