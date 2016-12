Floor de Ruiter Valueframing

30-01-2015 16:47

“Inlevingsvermogen”

‘Als je me begreep zou ik naar je luisteren.\' Communiceren gaat vaak mis. Floor de Ruijter reikt met zijn boek ‘ValueFraming\' een praktische methode aan voor effectieve en professionele communicatie. De auteur maakt gebruik van kleuren om de verschillende manieren van communiceren aan te geven. Blauw bijvoorbeeld staat voor orde en zekerheid, groen voor idealen en groepsgevoel. De kleur toont op wat voor manier je een boodschap overbrengt, maar ook in welke situatie deze manier van communiceren effectief is. Een belangrijke les is dat je een goede voorbereiding treft en je inleeft in de groep of persoon waarvoor of waarmee je gaat spreken. De nieuwigheid van dit boek zit hem in het begrip ‘ValueFraming\'. ‘Een frame is een middel dat mensen helpt de complexiteit van de wereld in betekenisvolle categorieën in te delen\', aldus de auteur. Door middel van ValueFraming leert De Ruijter de lezer om zich beter af te stemmen op de doelgroep. Want welke toon wil je kiezen? Aan de hand van voorbeelden leer je welke manier van communiceren je in een bepaalde situatie het beste kunt gebruiken, en hoe je kan\' intunen\'. De auteur maakt gebruik van vier invalshoeken: ‘leiderschap\', ‘valueframing als methode\', ‘leiderschap on stage\' en ‘context en analyse\'. Hij brengt zo de drie kennisgebieden Framing, Spiral Dynamics en uiteindelijk Retorica bij elkaar in een praktische aanpak, die helpt om effectief te kunnen spreken. Het draait in alle gevallen om authenticiteit en inlevingsvermogen. Want wie zich niet openstelt voor de ontvanger, kan zeker rekenen op ruis of totale afsluiting van de ontvanger.