Egbert Jan van Bel Kloteklanten

Geen info

De eerste versie van Kloteklanten werd een regelrechte bestseller. Veel ondernemingen hebben inmiddels het thema klantgericht ondernemen op de agenda gezet. Twee jaar na dato is er weer veel gebeurd en is het tijd voor een geheel nieuwe versie, met nieuw onderzoek, nieuwe inzichten, trends en visies.

Uw klant verandert de wereld, verandert u mee?

Egbert Jan van Bel, bekend en bekroond marketingauteur en -adviseur, sprak over de onderzoeksresultaten met vele ondernemers, managers en hun klanten. Hij voegde zijn visie toe en ontleedde de onderzoeksresultaten en vertaalde dit naar een concreet boek met een pakkende observatie en adviezen waar u direct mee aan de slag kunt.

U krijgt honderden meningen, ervaringen en aanvaringen van klanten voorgeschoteld. U krijgt een bloemlezing uit de duizenden reacties van consumenten zoals u en ik, en over managers zoals u en ik... Sommige rampzalig of dramatisch, vaak hilarisch, maar altijd zeer leerzaam! Kortom, Kloteklanten is een must voor iedere ondernemer en manager die zijn klant respecteert.

Grootschalig klantonderzoek

Laat u niet misleiden door de titel, het boek heeft als basis een grootschalig onderzoek dat op continue basis al weer meerdere jaren wordt gehouden onder tienduizenden consumenten in Nederland: wanneer vindt u een onderneming oké? En wanneer niet?

Simpel gezegd, waarom doet iemand zaken met u? Waarom blijft een klant klant bij u en waarom niet? De grote verrassing is dat een oplossing dichter bij ligt dan u denkt.