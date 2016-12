Cathelijne Janssen Uitgemeten

Geen info

Accountability is voor veel organisaties inmiddels een geïntegreerd onderdeel van professionele communicatie geworden. In die organisaties zijn ‘doen we de goede dingen?’ en ‘doen we ze goed?’ vragen die vanzelfsprekend zijn in de dagelijkse praktijk. Maar waar begin je als organisatie, afdeling of professional met accountability van communicatie?

Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor ‘doenkers’: professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te ‘doen’ in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

De accountabilitycyclus heeft de volgende voordelen: