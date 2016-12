Geen info

Dit memo is bedoeld als handreiking voor communicatieprofessionals die met accountability van communicatie aan de slag willen gaan in hun organisatie. Accountability is niet nieuw. De inzichten op het gebied van accountability van communicatie hebben zich echter wel ontwikkeld in de afgelopen jaren. Er is meer aandacht voor de context van de organisatie en ook de wetenschappelijke inzichten op het gebied van accountability van communicatie dragen meer en meer bij aan de discussie over en de toepassing van accountability in de praktijk.

Dit lees je in Accountability

In dit memo wordt een overzicht gegeven van een aantal inzichten, methoden en praktische toepassingen, waarmee u te maken krijgt als u accountability van communicatie in uw organisatie wilt implementeren. Hoe maak je de toegevoegde waarde van communicatie voor een organisatie inzichtelijk ? En hoe het staat met de kwaliteit van het communicatiebeleid? Dit boek geeft praktische tips en theoretische ondersteuning om accountability van communicatie in de praktijk te implementeren.

Een aantal mensen uit de wetenschap en praktijk heeft hun medewerking verleend aan de totstandkoming van dit memo. Hun bijdragen zorgen voor een bredere kijk op accountability en laten zien wat het belang ervan is voor de kwaliteit en professionaliteit van het vakgebied.