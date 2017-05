Geen info

Na het grote succes van de eerste druk van Het Strategisch Communicatie Frame (mei 2014) is dit alweer de vierde druk, aangevuld met een extra deel waarin 25 professionals aangeven hoe zij het Frame gebruiken en wat zij ervan vinden.



Het Strategisch Communicatie Frame is ontwikkeld als methode voor het bepalen van een effectieve strategie. Of het nu gaat om een communicatiestrategie voor de lange termijn voor de organisatie, een communicatiestrategie voor een op handen zijnde fusie of overname, of een communicatiestrategie waarmee je programmadoelen wilt realiseren. Het Frame blijkt een universeel model voor strategieontwikkeling.



Het doel van het Strategisch Communicatie Frame is professionals te helpen scherpe keuzes te maken. Dat is wat het Strategisch Communicatie Frame is, een hulpmiddel. Het Frame schrijft niet voor wat je moet doen of welke strategie de beste is. Dat hangt namelijk af van de situatie. Wel helpt het Frame om de juiste vragen te stellen, om uit te zoeken wat in jouw organisatie, bij jouw klant of in jouw project echt nodig is, en het dwingt je na te denken hoe communicatie daaraan kan bijdragen. Het helpt je keuzes te maken in wie en wat je nodig hebt om je ambities te realiseren. Het Strategisch Communicatie Frame is een planningsmethode die echt anders is dan het klassieke stappenplan. Deze methode is een agile methode waarmee je sneller kunt inspelen op de actualiteit en toch de regie kunt proberen te houden.