Betteke van Ruler Communicatie NU 2

'Anderhalf jaar na verschijning van ‘bookazine’ CommunicatieNu, overtreft Van Ruler zichzelf met een geheel nieuw deel. En wederom is het een onmisbare bijdrage aan het vak. Niet alleen vanwege de brede kijk , het plezier en de trots die eruit spreekt, maar ook en vooral vanwege de inhoud.' Rocco Mooij. Hoofdredacteur Communicatie

'Communicatie NU 2' is wederom een vakinhoudelijke glossy over het Communicatie vak, voor en door het vak zelf geschreven.

In Communicatie NU 2 vind je alles over trends in het vak, de actuele thema's, de lastige zaken waar communicatieprofessionals tegenaan lopen en hoe ze die oplossen. En ook de nieuwste onderzoeken en visies, plus veel wetenswaardigheden, carrièremogelijkheden en tips. Naast Betteke van Ruler komen ruim 100 mensen aan het woord; zowel studenten, bureaudirecteuren, communicatiemanagers als wetenschappers, waaronder Jaap Boonstra, Ben Tiggelaar en Ilse van Ravenstein.