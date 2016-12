Betteke van Ruler Communicatie is een vak

Geen info

Professionele communicatie is een mooi, ingewikkeld en omvangrijk vakgebied dat sterk in ontwikkeling is en dat meegaat in de dynamiek van de samenleving. Er ontstaat een waaier aan specialismen; van de creatief, de webredacteur en de campagnevoerder tot de specialist in organisatieverandering en de coach van de manager.



In dit boek komen 60 communicatieprofessionals aan het woord over hun specialisme, wat er interessant, leuk en/of moeilijk aan is en over de competenties die je nodig hebt voor dat specialisme. Wat hebben alle communicatiespecialismen gemeen? Communiceren doet iedereen, maar communicatiespecialisten snappen beter dan anderen hoe communicatie werkt, snappen de impact, effecten en de gevolgen die communicatie kan hebben.