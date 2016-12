Bea Aarnoutse Alignment 2.0

Geen info

Een sterke reputatie begint intern. Daarom ambieert ook elke organisatie een aligned workforce. Medewerkers die zich thuis voelen, elke dag het beste van zichzelf geven en weten hoe ze kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke ambitie. Een aligned workforce ontstaat niet vanzelf. Het vergt continu werken aan alle factoren die ervoor zorgen dat iemand zich verbonden en betrokken voelt.

Het aantrekken, betrekken en behouden van de juiste mensen valt of staat bij de samenwerking tussen Communicatie en HR. De gezamenlijke uitdaging? Alignment gedurende de hele employee journey. Een reis die al begint vóór de medewerker bij de organisatie solliciteert en niet eindigt als hij het pand verlaat.

Alignment 2.0 gaat over hoe communicatieen hr-professionals effectief kunnen werken aan alignment. Gedurende de hele employee journey. Het boek geeft inzichten vanuit de praktijk en geeft concrete handvatten om gebruik te maken van de kracht van medewerkers en potentiële medewerkers. In een wereld die continu in beweging is.

‘ Je belangrijkste stakeholders zijn je interne stakeholders: het werd nooit zo helder geschetst als in Alignment 2.0. Ik neem mijn hoed af.’

Paul Stamsnijder, Founding partner Reputatiegroep

‘ Extern winnen is intern beginnen, is een oud gezegde in de PR-wereld. In dit boek wordt dat overtuigend uitgewerkt. Interne communicatie krijgt zo een heel nieuwe lading. Iedereen wil graag dat medewerkers ambassadeurs worden, maar dat gebeurt niet vanzelf.’

Betteke van Ruler, Emeritus hoogleraar communicatiewetenschap Universiteit van Amsterdam