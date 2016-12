Basile Lemaire Heren, Hoeren, Heiligen

Geen info

Het vertrouwen van de samenleving in haar politieke bestuurders neemt steeds verder af. Daarmee komt de legitimiteit van het bestuur onder druk te staan. Wat ligt hieraan ten grondslag, en belangrijker, wat kan de bestuurder doen om de vertrouwenskloof te dichten?

Basile Lemaire beschrijft in Heren, Hoeren, Heiligen op een praktische manier hoe de bestuurder, als mens, het vertrouwensherstel kan inzetten: door te kiezen voor publiek leiderschap, het stellen van publieke doelen en door te kiezen voor het participerend oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Dit boek geeft een heldere, soms confronterende, analyse van het probleem. Bovendien geeft Basile Lemaire concreet toepasbare handvatten en praktische instrumenten (waaronder SWEET doelen en de Reflectieve Organisatie Scrum) die bestuurders en ambtenaren vanaf morgen voor het vertrouwensherstel in kunnen zetten.

Aan Heren, Hoeren, Heiligen hebben tal van lokale bestuurders meegewerkt en het boek bevat bijdragen vanuit universiteiten en het NSOB, waaronder een bijdrage van prof. dr. Mark van Twist.

“Zijn opvattingen zijn stevig en vertegenwoordigen een vraag om een duidelijke rol van het politiek bestuur. Het is van groot belang in het publieke gesprek over sturing en professionalisering de rol van bestuurders nader te wegen. Dit boek geeft daarvoor belangrijke aangrijpingspunten, juist ook door de scherpe stellingname.” - Henk Wesseling, directeur IKPOB