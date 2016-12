Andy Mosmans Ondernemingssucces

Geen info

Wat maakt een onderneming tot een succes? En wat maakt (nieuwe) ondernemers succesvol? Sommige ondernemingen lijken meer dan andere in staat om op een authentieke manier hun eigen toekomst te creëren. Deze 'industry shapers' spelen het klaar om continu te veranderen, zonder zichzelf daarbij te verliezen. In 'Ondernemingssucces' is zowel theoretisch als praktisch uitgebreid aandacht voor de onderwerpen identiteit, innovatie en leiderschap.

Tijdens zijn zoektocht naar de onderliggende drivers van ondernemingssucces interviewde auteur Andy Mosmans ruim 40 bestuurders en commissarissen van ’s lands meest bewonderde ondernemingen, in het boek ook wel ‘legendaries’ genoemd. Mosmans onderscheidt drie soorten ondernemingen:

‘Legendaries that make things happen’;

‘Laggards that watch things happen’;

‘Losers that wonder what happened’.

Waar het verschil zit tussen legendaries en losers lees je in dit boek, heruitgebracht in 2008 met nieuwe interviews en geactualiseerde cases.

“U en ik en iedereen verlangt naar het ultieme kookboek waarin staat hoe we succes in ondernemen kunnen bereiken. Dat kookboek is nog niet geschreven, maar Andy Mosmans vertelt wel heel veel over ingrediënten en bereidingswijzen. We weten heel veel meer dan een halve eeuw geleden en we worden daarin geholpen door boeken zoals deze.” – Wessel Ganzevoort, hoogleraar Organisatiedynamiek en –Innovatie, UvA.