Andy Mosmans Branding NL

Steeds meer wordt duidelijk dat merkmanagement op al deze markten consistent en geïntegreerd moet plaatsvinden (total branding). Zowel thematisch (above the line) als actiematig (below the line), maar ook bedrijfsmatig (behind the line, corporate en internal branding).



Merken ontwikkelden zich in de loop van de tijd van simpele trademarks tot misschien wel de belangrijkste organiserende principes van het moderne leven. Meer marktgeoriënteerde organisaties presteren ook duidelijk beter, Sterke merken werken dus. In deze geheel vernieuwde versie van 'BrandingNL' wordt u aan de hand van state-of-the-art visies van Nederlandse professionals wegwijs gemaakt in deze New Brand World.



Alle aspecten van integraal modern merkmanagement komen aan de orde met zowel praktische adviezen als strategische adviezen.