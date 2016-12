Adrie Dolman Agile marketing

Geen info

Met agile marketing kun je marktaandeel veroveren en behouden door sneller en relevanter dan de concurrent een propositie in de markt te zetten. En deze continu verbeteren zonder tijd of budget te verspillen.

Dit boek laat zien wat agile marketing precies inhoudt. Slimmigheden uit Agile, Scrum en Lean, modellen, inzichten en voorbeelden zorgen voor praktische handvatten.

Agile marketing is met name geschreven voor marketingmanagers, propositie en productmanagers, (digital) marketeers en strategisch verantwoordelijke bestuurders. Maar eigenlijk voor iedereen die beter wil inspelen op de behoefte van de klant en de markt.