Aart Lensink Aan de slag met contentmarketing (2e ed.)

Contentmarketing is de snelstgroeiende discipline in marketing. Met dank aan alle mogelijkheden om reclame te negeren of weg te klikken. Een nieuwe generatie marketeers snapt op hoofdlijnen hoe het werkt. Maar ontwikkel je nu een superieure contentstrategie?

In dit boek gaat Aart Lensink, oprichter van het meestbekroonde contentmarketingbureau van Nederland, in op de vier belangrijkste pijlers van contentmarketing:

◆ Strategie

◆ Contentproductie

◆ Distributie

◆ Conversie

Nieuwe ontwikkelingen komen uitgebreid aan bod. De opmars van campagnecontent, ofwel: hoe je op korte termijn succes boekt met contentmarketing. En de internationalisering van het contentvak. Waarom zelf ontwikkelen als je proven formats uit een ander land kunt halen?



Let op: dit boek is beschikbaar vanaf begin januari 2017.